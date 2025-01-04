この漫画は、義母の老後資金に関する家族間トラブルを描いたものです。約4年前から、義母の口座から不審な引き落としがあると知ったほぺ美さん夫婦。不正に引き出されたらしい合計額を計算したところ、その額は1000万円近くにものぼり、計算間違いを疑います。改めて計算し直す2人ですが、変わらない合計額に言葉を失います。衝撃の事実に理解が追いつかないまま、義母の家へ向かうことに…。山吹いろさん（@yamabuki___iro）によ