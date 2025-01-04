福岡市の水族館で飼育されていた国内唯一のオスのラッコ「リロ」が4日朝、死にました。福岡市東区の「マリンワールド海の中道」で人気を集めていたラッコ「リロ」は17歳で人間では70代にあたり、国内で飼育されている3頭のラッコの中で唯一のオスでした。先月27日朝にエサを全く食べなくなったため展示を中止し、治療に専念していましたが、4日午前7時すぎに死んだということです。リロは和歌山県の「アドベンチャーワールド」で生