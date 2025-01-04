この漫画は、義母の老後資金に関する家族間トラブルを描いたものです。義母から「不自然に預金残高が減っている」と相談を受け、引き落としの履歴を調査したほぺ美さん夫婦。1000万円近いお金が義姉によって不正に引き出されていることが判明します。義母から問いただされ、何の仕事をしているのか尋ねられるも、口を濁す義姉。痺れを切らした義母が、預金や貸したお金の使い道を問い詰めますが、自己弁護の言葉をつぶやくだけでし