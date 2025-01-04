あなたのお義母さんは優しい人ですか？それとも怖いですか？旦那さんは、お互いに好きになって、お付き合いをして、結婚することになった人。けれどお義母さんは、あなたが選んだ人ではないですよね。言うならば運次第のガチャみたいなもの？この「義母ガチャ」に当たった人はラッキーかと思いますが、もしハズレだったとしたら……！？第10話こんなはずじゃ……【編集部コメント】「義母関係で苦労をしていない人、私のよ