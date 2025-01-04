新しくボックスのティッシュを開けた時、1枚目を取るのって難しくないですか？一度にたくさん出てしまう…というのもあるあるです。関西電力の公式インスタグラムアカウント（@kanden.jp）によると、実はたった一つのアクションで、ティッシュが1枚ずつ取れるようになるのだそう。【動画】今すぐ試そう！ 暮らしの裏技5選指でティッシュを押さえれば、1枚だけスッと取れる！道具は不要、指一本あればOKの裏技です。開封したティッ