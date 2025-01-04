【ロサンゼルス＝後藤香代】米西部ネバダ州ラスベガスで１日起きた電気自動車（ＥＶ）大手テスラの「サイバートラック」爆発事件で、ラスベガス市警は３日、米陸軍特殊部隊所属のマシュー・リベルスバーガー容疑者（３７）が過去にアフガニスタンなどの戦地へ複数回赴き、ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）に苦しんでいた可能性が高いと明らかにした。「悲劇的な自殺」との見解も示した。車内で見つかった遺体はＤＮＡ鑑定で