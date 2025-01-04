静岡市では３日、「二十歳の記念式典」が開かれ、二十歳を迎えた若者たちが決意を新たにしていました。静岡市駿河区のグランシップの前には、華やかな振袖や、スーツに身を包んだ若者たちが集まり、写真を撮るなどして再会を喜んでいました。『二十歳の記念式典』参加者「高校時代コロナとかもあって学校行けなかった時もあったので、無事に迎えられてよかった」「二十歳まで育ててもらえてよかった。親に感謝したい」記念式