お菓子を持ち寄ってワイワイ。「仕事もはかどるね〜！」と保育士が出勤するこの日は？保育園が大波乱!? ベテラン保育士も真っ青になった緊急事態とは／保育士でこ先生4（1）小さな子どもたちの発言や行動はいつも予想外！でこぽん吾郎さんがSNSで発信する保育士時代のエピソードが大きな反響をよんでいます。おままごとでやけにリアルなセリフを発する子、お昼寝の寝起きがまるで別人な子、でこ先生が好きすぎてアザになるほど激し