年末年始をふるさとや行楽地で過ごした人のUターンラッシュがピークを迎え、各交通機関が混雑しています。東海道新幹線は4日、上りのピークを迎え、全席指定席で運行している「のぞみ」では満席となる列車もありました。各地の駅のホームは混雑していて、お土産を持った家族連れや別れを惜しむ人の姿がみられました。帰省した人は「お寿司食べました。みんな元気だった」「（祖父母に1年ぶりに会えて）楽しくて、うれしかったです