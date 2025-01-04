フィジーから帰国した人「フィジーに8日間くらいですね、ゴルフ3ラウンドやって。これからおそばを食べに行きます、年越しそばも食べていないので」マレーシアから帰国した人「マレーシアのクアラルンプールに。カウントダウンが、花火がいっぱいあがってきれいでした」成田空港には朝から大きな荷物を持った家族連れなどの姿がみられ、きょう一日でおよそ5万人近くが帰国する見通しです。また、日本航空と全日空によりますと、国