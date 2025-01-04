京浜急行は、神奈川・横浜市で起きた沿線火災により踏切の警報器などが焼けた影響で、一部区間で運転を見合わせています。運転再開は4日午後になる見通しです。午前2時半ごろ、横浜市南区の京浜急行の沿線にある住宅で「建物から煙と炎が出ている」と通行人から119番通報がありました。火元の住宅が全焼するなど合わせて4棟、約246平方メートルが焼けました。この火事で踏切の警報器や架線などが焼け、京浜急行は横浜駅から上大岡