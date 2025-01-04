福岡市にある水族館・マリンワールド海の中道の公式Xが更新。長年愛された?人気者?の訃報に悲しみの声が寄せられている。 公式Xでは「お知らせ：ラッコのリロが死亡しました」と題して、ニュースを投稿。「2025年1月4日7時18分、ラッコのリロが死亡しました。リロは国内で飼育されているラッコのなかで唯一のオスであったため、”イケおじラッコ”として多くの方に愛されてきました」と報告した。「17歳とオスとしては