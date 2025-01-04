1月4日、Uターンラッシュのピークを迎えたJR名古屋駅は、帰省や旅行を終えた利用客で混雑しています。JR東海によりますと、東海道新幹線は4日がUターンラッシュのピークで、名古屋駅のホームは午前中から大きな荷物や土産物を持った帰省客らで混雑しています。JR東海は5日までの年末年始の期間「のぞみ」を全席指定席で運行していて、4日は上りの列車は午前・午後ともにほぼ満席で、5日も上り