データという手触りのあるものが手に入ると、それで、何かを得た気になり、安心してしまう（写真：kou／PIXTA）『宇宙兄弟』『ドラゴン桜』はじめ、編集者として数々のヒット作を生み出してきた佐渡島庸平氏は、「仮説は最強の道具」だと説きます。本稿では、同氏の最新著書『観察力を高める 一流のクリエイターは世界をどう見ているのか』より一部抜粋のうえ、観察力の鍛え方をご紹介します。偉大な発見の「はじめの一歩」はシン