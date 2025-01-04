洗車後に現れる白いスジ、犯人は？窓ガラスに付いた手垢や皮脂汚れ、水垢などを落とすために洗車を行いますが、洗った直後なのに白いスジが残っていたりします。汚れを残すことなく窓ガラスを完璧に綺麗にするためにはどうすれば良いのでしょうか。もしかしたら、その原因は実は内側にあるかもしれません。洗車後に現れる白いスジ、犯人は？クルマをいくら洗車しても窓の汚れが取れない場合がありますが、よく見ると、その