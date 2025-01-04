蔦屋重三郎は版元でありながら、自ら狂歌師となり、江戸中期に盛んだった狂歌のサークルに参加。また「吉原連」というサークルのスポンサーになり、舟遊びや宴会などのイベントを開催した。それは、版元・狂歌師・ファンの読者にとってまさに「三方よし」のビジネスモデルの構築のためだったのだが、その革新的な手段に至った経緯にはどのようなことがあったのだろうか。 【画像】蔦屋重三郎を「風流も無く」と