愛知県一宮市のコンビニで、衣類などを盗み店員にケガをさせて逃走した強盗致傷の疑いで、35歳の男が逮捕・送検されました。逮捕された住居不詳の無職・益田将平容疑者(35)は12月31日早朝、ファミリーマート一宮馬引店でスウェットなど2点を万引きして取り押さえられ、警察官が到着する前に男性店員(23)を押し倒してケガをさせた疑いが持たれています。益田容疑者は1月3日、同じ店に現れて110番通報され、「全く