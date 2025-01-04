4日未明、京都府城陽市の住宅で火事があり、焼け跡から遺体が見つかりました。一人暮らしの高齢女性とみられます。午前1時25分ごろ、城陽市寺田林ノ口の住宅で、「1階から煙が出ている」と通りかかった男性から通報がありました。火はおよそ9時間後に消し止められましたが、木造2階建て住宅がほぼ全焼し、1階の勝手口付近から性別や年齢の分からない遺体が見つかりました。警察によりますと、この家に独りで暮らす76歳の女