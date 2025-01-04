「橋本環奈＆井手上漠マネージャー」のインスタグラムが3日、橋本環奈が『第75回NHK紅白歌合戦』で着用していたドレス姿を公開。美しい姿にファンから反響が寄せられた。【写真】橋本環奈、ショートパンツ姿の朝ドラオフショットに反響「可愛すぎ」「元気いっぱい」本番組にて、去年に引き続き3回目の司会を務めた橋本。投稿では番組で着用していたベロア素材のグリーンのドレス姿を披露。デコルテの美しさが際立つショットと