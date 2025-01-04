タレントの藤本美貴と夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が夫婦でＭＣを務めるフジテレビ系料理バラエティー番組「ミキティダイニング」（土曜・前１０時２５分）が４日、放送された。この日のゲストは元格闘家の魔裟斗とタレント・矢沢心夫妻。庄司も筋肉トレーニングに励み体作りをしているだけに魔裟斗の食事内容にも興味津々。鶏の胸肉を食べる庄司に対し、魔裟斗は鶏の胸肉は「まったく食べない。牛肉」と明かした。
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