第１０１回箱根駅伝は２〜３日、東京・千代田区大手町読売新聞社前と神奈川・箱根町芦ノ湖を往復する１０区間２１７・１キロで行われた。往路優勝の青学大が復路でも新記録の２位と安定した強さを発揮し、１０時間４１分１９秒で新記録で、２年連続８度目の総合優勝を果たした。２分４８秒差の総合２位は駒大。駒大は５時間２０分５０秒の新記録で復路優勝した。総合３位は国学院大だった。東洋大は１区登録の石田洸介（４年）