ボートレースびわこのG3オールレディース「ビーナスちゃんカップ」が4日に開幕。1R前には選手紹介式と初日12R「ビーナスドリーム1st」出場選手のインタビューが、1階イベントステージで行われた。3号艇で登場の藤原菜希（38＝東京）は前節の「2024年末ファイナル」で地元・滋賀支部の丸野一樹が使用した58号機について「乗り心地は、むっちゃ良かったです」と手応えを感じ「スタートは違和感があったんで、そこだけしっかり合