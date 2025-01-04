Photo: 山田洋路 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。ふと自分の爪の手入れの甘さに気づいてしまい、プレゼンや商談に気が入らなかった経験はないでしょうか。「技巧の爪切りセット」なら手足の指一本一本に至るまで、爪の処理が完璧に。従来の爪切りで、意図せず雑な切り口になってしまう問題を解決してくれそうです。携帯性にも優れた3点セット