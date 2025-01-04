【カパルア（米ハワイ州）＝帯津智昭】米男子ゴルフの今季開幕戦、ザ・セントリーは３日、ハワイ州カパルアのプランテーション・コース（パー７３）で第２ラウンドが行われ、２位から出た松山英樹は８バーディー、ノーボギーでスコアを八つ伸ばし、通算１６アンダーで首位に浮上した。コリン・モリカワ（米）が１打差の２位につけた。松山は第１ラウンドに続いてパットが好調で、バーディーラッシュにつながった。４〜６番で３