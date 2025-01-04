アメリカ連邦議会で3日、下院議長選びが行われ、トランプ次期大統領が支持するジョンソン氏が再任されましたが、共和党内の対立も浮き彫りとなりました。記者「ジョンソン下院議長が議長室を出てきました。この後、議長に再選されるかは不透明な状況です」議会下院では、多数を握る共和党の一部議員がジョンソン議長に対し、「民主党に妥協的だ」として不満をくすぶらせていて、今月始まった新たな会期で議長に再任されるか注目さ