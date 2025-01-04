ウクライナで開発された155mm砲搭載の自走りゅう弾砲。国産の新型自走りゅう弾砲ウクライナ国防省の公式ニュースサイトである「アーミーインフォ―ム」は2024年12月26日、2C22「ボーダナ」自走りゅう弾砲が実戦部隊で使われている様子を紹介しました。装甲に覆われた2C22「ボーダナ」自走りゅう弾砲のフロント部分（画像：ウクライナ国防省/アーミーインフォーム）。同自走りゅう弾砲は旧ソ連やロシアなどで運用されている、い