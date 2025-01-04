JR博多駅では朝から大きな荷物やお土産を持った人たちで混雑していて、家族との別れを惜しむ人の姿が見られました。東京へ帰る人「友達と遊んだりごろごろしたりしてた」祖母「お餅を食べたりお買い物行ったり、温泉行った。ちょっと寂しいですね」山陽新幹線の「のぞみ」は、あすまで全席指定席で運行しています。JR西日本によりますと、混雑はきょうがピークとなっていて、大阪方面に向かう上りは、ほぼ満席となっています。