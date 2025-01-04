フグの本場、山口県下関市で新年恒例の初競りがありました。南風泊市場には、天然もののトラフグ2.6トンと、養殖もの7トンが入荷されました。価格は仲買人が袋の中で競り人の指を握って交渉する独特の「袋競り」で決まります。年末に日本海側のしけの影響で漁が少なかった分、相場が上がり、天然ものの最高値は去年より2000円高い1万8000円となりました。