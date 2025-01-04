アメリカのトランプ次期大統領が有罪評決を受けた不倫の口止めを巡る裁判で、1月10日に量刑が言い渡されることが決まりました。トランプ氏は収監されない見通しです。この裁判は、トランプ氏が不倫関係にあったとされる女性に支払った口止め料を不正に処理したとして、アメリカ大統領経験者として史上初めて有罪評決を受けたものです。トランプ氏側は大統領選での勝利を受け、次期大統領に量刑を言い渡すべきではないとして裁判の