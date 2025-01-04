4日午前8時半ごろ、山形県鶴岡市淀川町の市道で乗用車の単独事故があり、運転していた70代の男性が意識不明の重体で病院に搬送されました。警察の調べによりますと、乗用車は対向車線にはみ出し、電柱を支えるワイヤーや縁石などに衝突後、バックしてフェンスや看板に衝突したということです。警察で事故の原因などを調べています。