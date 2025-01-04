3日、韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領の身柄拘束に失敗した合同捜査本部が、早ければ5日にも、改めて令状の執行に乗り出す可能性があると韓国メディアが報じました。合同捜査本部の捜査員ら約100人は3日朝から大統領公邸の敷地に入り、尹大統領の身柄拘束を試みました。しかし、「大統領警護庁」側の約200人が腕を組み、立ちふさがるなどしたため、合同捜査本部が安全上の理由から令状の執行を中止しました。拘束令状の有