今回のバイデン大統領の買収阻止の決定の背景には何があったのでしょうか。ワシントンから報告です。（梶川幸司記者報告）ホワイトハウスの報道官は買収の阻止は政治的な理由からではなく、日米関係に影響はないと強調しています。ホワイトハウスジャンピエール報道官「我々はこの問題で日本と話し合い、直接連絡を取ってきた。今回の決定はアメリカにとって何が正しいか、前進するには何が最善かということだ」バイデン