徳島県阿南市の那賀川河川敷で3日新春凧揚げ大会が行われ、色とりどりの凧が新春の空を彩りました。この凧揚げ大会は、阿南市羽ノ浦町の地域活性化に取り組む住民団体「おやじの何でも塾」が子どもたちに昔ながらの正月遊びを楽しんでもらおうと毎年開いています。大会には約400人が参加し子どもたちはなかなか上手くあがらない凧に悪戦苦闘しながらも、思い思いに凧揚げを楽しんでいました。（参加者インター） 「家族みん