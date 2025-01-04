タクシン元首相の娘で、タイ歴代最年少首相のペートンターン・シナワット首相（38）の財産規模が600億円に達することが分かった。AFP通信は3日「パトンタン首相はタイ国家反腐敗委員会（NACC）に138億4000万バーツ（約600億円）の財産を申告した。首相の夫ピタカ・スクサワットは1億4111万バーツ（約6億円）を申告した」と報じた。同夫妻はバンコク市内にコンドミニアム5軒と住宅、ペッチャブリ市に商業用建物などを所有していると