【モデルプレス＝2025/01/04】女優の伊藤沙莉（30）が、2025年1月4日配信の「伊藤沙莉のsaireek channel」（Audeeで配信）にて、脚本家・演出家の蓬莱竜太氏（48）との結婚を発表。蓬莱氏との馴れ初めを明かした。【写真】伊藤沙莉、結婚言及した2025年初投稿◆伊藤沙莉、夫・蓬莱竜太氏との馴れ初め伊藤は「出会いとしては私は元々彼がやっているモダンスイマーズという劇団さんのお芝居が大好きで」と蓬莱氏が所属している劇団の