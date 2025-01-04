中国メディアの参考消息によると、香港英字メディアのサウスチャイナ・モーニング・ポストはこのほど、欧州連合（EU）の電気自動車（EV）関税による成長鈍化にもかかわらず、中国は2025年もトップの自動車輸出国であり続けるとする記事を掲載した。記事はまず、「中国の大手EVメーカーがEUからの追加関税を吸収するため、中国の自動車輸出は25年に減速する可能性が高い。しかし国営の上海汽車など大手自動車メーカーは、貿易障壁の