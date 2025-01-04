2025年1月5日(日)〜13日(月)の期間、書家・中村紅雅(なかむらこうが)氏の個展「中村紅雅展〜再生〜(さいせい)」を開催。Hello from...Coffeeのドリンクを片手に、ロッカクパッチ共有ラウンジで作品を見ながら、正月のひとときを過ごそう。Hello from...Coffeeとロッカクパッチのコラボ第2弾[caption id="attachment_1271727" align="aligncenter" width="359"] 中村紅雅氏 再生[/caption]Hello from...Coffeeは、自家焙煎のスペシ