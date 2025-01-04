胃腸炎がうつると聞いて、ピンとこない方もいるかもしれません。ウイルスや細菌が原因の胃腸炎は感染性胃腸炎といわれ、人から人へ感染することがあります。 特に家庭や職場から感染が拡大することが多いため、注意が必要です。 本記事では、感染性胃腸炎の感染経路や予防方法、さらに感染者がどのように対処すべきかについて詳しく解説します。感染リスクを減らし、家族や周囲を守るため、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか