お尻に痛みを感じると「病院に行くのはハードルが高いし、市販薬でどうにか治せないかな」と思う人もいるのではないでしょうか？ 痔にもいろいろと種類があり、セルフケアで症状が改善できるものから、手術が必要なものまでさまざまです。ここでは、痔のなかでも1番厄介といわれる「痔瘻（じろう）」の原因や症状、種類、再発の可能性に焦点を当ててご紹介します。再発しにくい治療法も、ぜひ参考にしてください。 痔瘻（あ