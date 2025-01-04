親の死がきっかけで友人と絶縁したエピソードが寄せられた。富山県の50代女性は、「今から３年前、実の母が亡くなった時のことです。母が倒れ、危篤状態のときにある人に連絡をとろうとし、間違えて親友の一人に電話してしまいました」はからずも親友に母の危篤が伝わった形だ。その後、母親は意識が戻らず、1か月後に息を引き取ったが、間違えて電話したその親友と絶縁することになってしまった。いったい何があったのだろう。（