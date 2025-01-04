ドジャースと3年総額6600万ドル（約104億円）で再契約を結んだテオスカー・ヘルナンデス外野手が3日（日本時間4日）、本拠地ドジャースタジアムで会見を行った。テオスカーは「お金は問題ではなかった」と明かし、チーム残留を最優先に目指した理由を語った。 ■「自分を信頼してくれた」 現在32歳のテオスカーは、昨季1年契約でドジャースに入団。レギュラーシーズン154