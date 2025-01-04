『第75回NHK紅白歌合戦』の本番直前に撮影されたNumber_iのメンバーと横浜流星の集合ショットが公開され、注目を集めている。 【写真】Number_iのメンバーと横浜流星の集合ショット／【動画】「パプリカ」パフォーマンス（3本目） ■横浜流星とNumber_i、互いにエールを送り合う 12月31日、同番組のX（旧Twitter）に、審査員を務めた横浜流星とNumber_iのメンバーが和気あいあいと記念撮影をし、