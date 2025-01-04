今回は、北海道札幌市にあるチョコレート専門店『ショコラティエ マサール』の『フルヤのウインターキヤラメル』をご紹介します。 北海道民の古き良き時代の記憶を手繰り寄せる一粒 画像：株式会社マサール 『フルヤのウインターキヤラメル』は、1931年（昭和6年）に、『ショコラティエ マサール』のルーツである『古谷製菓』から発売されました。 北海道の寒さに対応するためミ