バンダイナムコグループでゲームおよび玩具などを手がけるメガハウス（東京都）は、コレクションフィギュア「解体パズルFANTASY サンリオキャラクターズ ピュアピンクMix」を2024年12月下旬に発売した。「ダンジョン飯」魔物の解体コレクションも同時発売キャラクターの内側をイメージした「解体パズルFANTASY」のうち、「サンリオキャラクターズ」コラボレーション第6弾となる。組み立て・分解して遊べるほか、そのまま飾っても楽