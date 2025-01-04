年末年始を県内で過ごした人たちのUターンラッシュが、ピークを迎えています。鹿児島空港では、朝から、年末年始をふるさとで過ごした帰省客らが、家族との別れを惜しんでいました。（帰省客）「毎日飲んで食べて昼まで寝て、すごくゆっくりした。良い正月だった」（帰省客）「おじいちゃんおばあちゃんに孫の顔も見せられてよかった」空の便は、東京や大阪へ向かう便を中心に軒並み満席となっていて、4日が上り