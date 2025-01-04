タカラトミーグループのタカラトミーアーツ（東京都葛飾区）は、お守りコスメブランド「おいせさん」のアイテム「お浄（きよ）め塩スプレー」のカプセルトイ「おいせさん お浄めスプレーミニキーホルダー」を、2024年12月下旬から全国のカプセル自販機で順次発売する。カプセル開封時に香りを楽しめる日本製にこだわった天然由来の素材を使用したフレグランススプレー「お浄め塩スプレー」がミニチュアマスコットで登場。薄い形状