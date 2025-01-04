最大9連休となった年末年始。正月をふるさとや行楽地で過ごした人たちのUターンラッシュが始まり、各交通機関はきょうも混雑しています。静岡に帰省していた男の子（8）「静岡に行ってきました。おばあちゃんとおじいちゃんに会いに行きました。（Ｑ.どうでしたか？）たのしかったです」JR各社によりますと、午前10時現在、東海道新幹線の上りの指定席は100％になっていて、午後もほぼ満席だということです。また、上越新幹線の上