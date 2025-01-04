神社やお寺の境内におしゃれなカフェが急増。パワーを授かったあと、境内のカフェでいただく食事はいつもとは違った清らかな気分になれます。参拝後に行きたい！読者が見つけた神社＆寺グルメ4選茶寮 風の杜（鶴岡八幡宮・神奈川）出典: 美人百花.com「食事系はもちろんスイーツも絶品。どら焼きとアイスがいただける『鎌倉段葛セット』がおすすめ！」（美咲さん