TBSラジオは3日、公式X（旧ツイッター）を更新し、同日午後3時から配信する予定だった「コサキン TikTok祭り」を中止したことを謝罪した。声優の矢尾一樹、ONE PIECEフランキー役“卒業”「溝が出来てしまった…」公式Xは「おわび」のタイトルで「本日15時から開催していた『コサキン TikTok祭り』ですが、おヒップ、黒乳首など一部の表現が、TikTokの倫理規約に抵触したため、アカウントが凍結され、配信が続行出来なくなってし