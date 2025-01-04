1月5日（日）に開幕する、春の高校バレー2025。激戦を勝ち抜き「高校バレー日本一」の栄冠を手に入れるのは、果たして…。大会に出場する104校の中から、春高バレー2025の注目校をピックアップ。今回紹介するのは、長野代表・松本国際。県予選・決勝に掲げられる遺影2年ぶりの春高バレー出場を決めた、松本国際。歓喜に沸く応援席には、ある人の遺影が掲げられていた。「おばちゃん、勝ったよー！」キャプテンの小林智哉（3年・セ